Die Amateur- und Nachwuchsligen nehmen am Freitag den Spielbetrieb wieder auf. Dieser war nach den vom Bundesrat am 20.12. beschlossenen Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie unterbrochen worden.

Die Klubs der Regio League sprachen sich aufgrund der veränderten Impf- sowie Quarantänesituation für eine Wiederaufnahme aus. Damit stehen am Samstag für die beiden Engadiner Clubs die ersten Playoff-Spiele an. Der EHC St.Moritz spielt zuhause gegen den KSC Küssnacht am Rigi und der CdH Engiadina spielt auswärts gegen den EHC Sursee.

(dz)