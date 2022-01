Vanessa Kasper fuhr beim Riesenslalom in Kronplatz zum zweiten Mal in dieser Saison in die Punkteränge. Die Celerinerin verbesserte sich nach dem ersten Lauf um 6 Ränge und belegte den 24. Rang. Gewonnen hat das Rennen die Schwedin Sara Hector vor der Slowakin Vlhova und der Französin Tessa Worley.