Die Abstimmung zum Medienpaket

Am 13. Februar wird über das Bundesgesetz über ein Massnahmenpaket zugunsten der Medien abgestimmt. Die Unterstützung basiert auf drei Hauptpfeilern: Die Erhöhung der indirekten Presseförderung über die Zustelltaxen, die Förderung von Online-Medien und Massnahmen, die allen Medien zu Gute kommen.

Das Medienpaket wird schweizweit kontrovers diskutiert. Die Befürworter argumentieren damit, dass mit der Vorlage die bewährte Medienpolitik weitergeführt wird und die zusätzliche finanzielle Unterstützung angesichts der massiv sinkenden Werbeeinnahmen unabdingbar ist, um Qualitätsmedien in den Regionen sichern zu können. Die Gegner der Vorlage sehen die Demokratie in Gefahr, weil Medien durch die Subventionen von seiten der Politik abhängig würden. Was ist Ihre Meinung?