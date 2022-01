Die Präsidentenkonferenz der Region Maloja hat am Donnerstag einstimmig eine Studie in Auftrag gegeben, welche die «Verfügbarkeit von Wohnraum für Einheimische» erörtern soll. Der 30'000-Franken-Auftrag wurde an das Umweltbüro Eco Alpin SA mit Projektleiter Martin Aebli vergeben.