Las votantas ed ils votants da Scuol decidan als 13 favrer a l’urna a reguard üna revisiun parziala da la planisaziun locala davart las zonas da pos pella sulvaschina. Quistas zonas han l’intent cha las bes-chas sulvadias hajan ils lös necessaris per passantar l’inviern sainza disturbis.

Sco cha’ls respunsabels dal cumün da Scuol scrivan illa missiva da votaziun, dvaintan quistas zonas vieplü importantas causa cha’l nomer dals sportists d’inviern chi’s mouvan libramaing illa cuntrada crescha. «Las zonas existan fingià, i manca però üna basa legala unifichada chi fess dabsögn per megldrar la signalisaziun illa cuntrada», scriva il capo cumünal Christian Fanzun illa missiva. Cha plünavant saja previs d’adattar tschertas zonas existentas e da s-chaffir singulas nouvas zonas. Perquai racumanda la suprastanza cumünala da Scuol a las votantas ed als votants d’acceptar la revisiun parziala da la planisaziun locala.

Il cumün da Scuol adatta actualmaing sia planisaziun d’ütilisaziun a la legislaziun superiura. In quist connex vegnan eir reunidas ed unifichadas las planisaziuns amo valablas dals anteriurs ses cumüns in fuorma d’üna revisiun totala. La revisiun parziala davart las zonas da pos pella sulvaschina vain invezza trattada antecipadamaing. Quella gnarà integrada a seis temp illa nouva ledscha da fabrica ed aint ils plans da zonas dal cumün fusiunà. Il sböz da la revisiun parziala es gnü examinà eir da l’Uffizi chantunal pel svilup dal territori. La revisiun parziala es eir gnüda preschantada illa radunanza cumünala dals 15 november. Ils preschaints in radunanza han deliberà unanimamaing la revisiun parziala da la planisaziun locala davart las zonas da pos pella sulvaschina a man da la votaziun a l’urna dals 13 favrer.

Text: Nicolo Bass