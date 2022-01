Der EHC St. Moritz kann doch noch Playoff: In einem Spiel, in dem viel Geduld gefragt war, siegten die Oberengadiner mit 4:2 Toren gegen den KSC Küssnacht. Dies nachdem die St. Moritzer bis Ende des zweiten Drittels noch 0:1 in Rückstand lagen. Im Schlussdrittel aber machten sie rasch alles klar.