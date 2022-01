Am Samstag fand die Jubiläumsausgabe des Engadinsnow by Dakine 2022 statt: Bereits zum 20. Mal wurden die besten Freerider nach Silvaplana eingeladen. Auf dem Corvatsch North Face in über 3000 Metern Höhe traten die Athleten in einem einzigartigen Parallel Freeride Wettbewerb gegeneinander an.