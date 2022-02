Kleine Eishexe gewinnt den Fotowettbewerb

Aus 50 Einsendungen sind die Würfel über das Gewinnerfoto durch das Publikumsvoting und den finalen Entscheid der Jury gefallen: für die kleine Eishexe am Eingang zur Eisgrotte am Morteratschgletscher. So klein und unscheinbar das Hexengesicht auch ist, so vergänglich ist es und wird vermutlich schon heute nicht mehr an Ort und Stelle darüber wachen, dass niemand die gefährliche und deshalb gesperrte Eisgrotte betritt.

Das Siegerfoto geschossen hat der 59-jährige Beat Näpfli, der mit seiner Partnerin oft in den Bergen und auch im Engadin unterwegs ist und gegen Ende Januar mit ihr eine Schneeschuhtour auf den Morteratschgletscher unternommen hat. «Während meine Partnerin in die Grotte gespienzlet hat, habe ich die stimmige Situation von etwas weiter hinten aufgenommen», sagt Näpfli, der in Bellinzona als SBB-Lokomotivführer im Personenverkehr arbeitet und zwischen der Tessiner Hauptstadt seiner Walliser Heimat Naters und dem Wohnort seiner Partnerin, Bergün, immer mal wieder hin- und herpendelt.

«Das Gesicht der kleinen Eishexe haben wir aber erst zu Hause entdeckt, als wir uns die Fotos näher angeschaut haben. Dafür war dann aber der Entschluss schnell gefasst, mit diesem Bild am Fotowettbewerb teilnehmen zu wollen», sagt Näpfli schon fast entschuldigend. Kein Problem, könnte man entgegnen, lieber spät als nie. Denn gelohnt hat es sich allemal. Beat Näpfli gewinnt nämlich eine Olympus OM-D EM 10 II Systemkamera, die von den beiden Fotofachgeschäften Foto Rutz in St. Moritz und Foto Taisch in Scuol gesponsort wurde.

Autor: Jon Duschletta, Foto: Beat Näpfli

Hier das hochformatige Siegerbild in seiner ganzen Pracht und eine Auswahl weiterer Fotos aus dem Wettbewerb «Gesichter – vistas»: