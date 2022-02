Ils suprastants partents dal cumün Val Müstair as dostan cunter las explicaziuns fattas invers medias in connex cun lur demischiuns. Sco cha’ls suprastants partents in Val Müstair – Guido Mittner, Roman Oswald e Patrick Wegmann – scrivan in üna communicaziun a las medias, sajan els bain stats perinclets culla communicaziun ufficiala dal cumün in connex cun lur demischiuns. Quai per proteger il purtret dal cumün da Val Müstair.



Impustüt Guido Mittner e Roman Oswald criticheschan uossa però las explicaziuns e decleraziuns cha la presidenta Gabriella Binkert Becchetti haja dat in seguit invers las medias, nempe ch’els nu sajan stats preparats per lur caricas politicas e cha lur demischiuns sajan stattas üna surpraisa. Tenor lur communicaziun da marcurdi davomezdi nu correspuonda quai però a la vardà. Els scrivan cha la radschun per lur demischiun saja statta «unicamaing üna perdita da fiduzcha invers la presidenta cumünala».



Avant desch dis vaiva il cumün da Val Müstair comunichà cha’ls duos suprastants Guido Mittner e Roman Oswald as retiran per immediat dal gremi – ed il terz suprastant, Patrick Wegmann, apaina chi s’haja chattà ün successur o üna successura. (cdm/fmr)