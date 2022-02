Hausbrand in Martina

In einem Engadinerhaus in Martina ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehren konnten den Brand löschen, eine Ausweitung auf andere Gebäude konnte verhindert werden.

Am Montag kurz vor 11.20 Uhr erhielt die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden die Meldung zum Brand des vorübergehend unbewohnten Hauses in Martina. Die Feuerwehren Muttler und Pisoc dämmten das immer wieder auflodernde Feuer bis in die Abendstunden ein. Ein angebauter Stall wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Eine Brandausweitung auf weitere Gebäude konnte verhindert werden. Das Haus wurde total beschädigt. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt die Brandursache.

Autor und Foto: Kantonspolizei Graubünden