Cun zampuogns, talacs – e mascras?

Zieva cha’l Chalandamarz nun ho gieu lö duos ans in fila causa corona, po l’üsaunza darcho avair lö quist an – però cun tschertas adattaziuns. Ils cortegis sun planisos scu aunz la pandemia. Però scha’ls ballins haun lö ed in che ram, que stu auncha gnir decis.