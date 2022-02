«Quel trend nu pertocca be l’Engiadina»

Chasas ed abitaziuns vegnan vendüdas al mumaint per predschs remarchabels in Grischun – güsta eir in Engiadina Bassa. Che influenza ha quai per la valur a lunga vista da las immobiglias? La FMR ha discurri cun Gion-Reto Hassler chi maina l’Uffizi per la valütaziun d’immobiglias dal chantun Grischun.