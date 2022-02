Nadja Kälin hat mit der Frauenstaffel über 4x5 Kilometer an den Olympischen Winterspielen ein Diplom geholt. Die Schweizerinnen in der Besetzung Laurien van der Graaff, Nadine Fähndrich, Nadja Kälin und Alina Meier wurde 7. Gold ging an Russland vor Deutschland und Schweden.