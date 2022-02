Eine Infrastruktur – drei Grossanlässe und mehr

Kaum ist das Eis auf dem St. Moritzersee dick genug, verwandelt sich die gefrorene Oberfläche in ein Dorf im Dorf. Mit Polo, White Turf und dem Oldtimer-Anlass The I.C.E. nutzen drei Veranstalter die Infrastruktur auf dem See. Für diese zeichnet die See-Infra AG unter Markus Berweger verantwortlich.