Umfrage der Woche: Lockerungen der Schutzmassnahmen

Seit Donnerstag sind die Coronamassnahmen in der Schweiz weitestgehend aufgehoben, das teilte der Bundesrat am Mittwochnachmittag mit. Neben der Zertifikatspflicht in Restaurants, Läden und öffentlichen Einrichtungen entfällt auch das Maskentragen in öffentlichen Einrichtungen, Läden, am Arbeitsplatz und in den Restaurants, die Einreise in die Schweiz geht künftig ohne Einreiseformular und Zertifikat vonstatten, zudem sind auch Grossveranstaltungen wieder erlaubt.

