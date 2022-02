Wohin mit toten Haustieren?

Was tun, wenn das geliebte Haustier stirbt? Wer in Südbünden in dieser Situation steckt und den Gang zur Kadaversammelstelle vermeiden will, kann mit dem Tierkrematorium Schweiz in Kontakt treten. Martin Sprecher holt dann das Tier zu Hause oder beim Tierarzt ab und übergibt es zur Einäscherung.