Die Regierung gewährt dem Verein SAC Sektion Rätia an die Erneuerung der Chamanna Coaz CAS in Samedan einen Kantonsbeitrag in der Höhe von rund 111'400 Franken im Rahmen der Neuen Regionalpolitik des Bundes (NRP) sowie weitere 100'000 Franken aus der Spezialfinanzierung Sport.