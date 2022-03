Die Flucht aus Winnyzja nach Samedan

Die Katze Michelle streicht um die Beine von Irina Polhul und Anatolij Svartschevskij. «Seit wir in Samedan sind, hat sie sich verändert. Sie ist nicht mehr so lebensfroh», sagt Anatolij. Vor zwei Wochen ist das Ehepaar aus Winnyzja geflohen, die Tochter Alla und der Schwiegersohn Sascha haben die Eltern an der polnischen Grenzen abgeholt.