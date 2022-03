Wahlpodium: An Themen fehlt es wahrlich nicht

In zwei Monaten dürfte klar sein, wie sich die fünfköpfige Bündner Regierung für die nächste Legislatur zusammensetzt. Werbung in eigener Sache können die sechs Kandidierenden in diesen Tagen an diversen Wahlpodien machen. So auch am Dienstag in Pontresina, wenn auch bei mässigem Publikumsaufmarsch.