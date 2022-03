«Meis minchadi es vivaint e dad ot»

Daspö desch ons lavura Martina Grond da Scuol sco magistra primara a la scoula Luchswiesen a Schwamendingen. La scoula i’l quartier a l’ur da la cità da Turich fa part al proget «QUIMS – Qualität an multikulturellen Schulen».

Uffants da famiglias da fügitivs o eir d’immigrants han suvent fadia schi van a scoula in Svizra. Dad üna vart nu discuorran els bain la lingua, da tschella vart creschan els sü – impustüt in citads – in ...