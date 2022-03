Ün chantun da forza idraulica

In sonda passada s’han chattats bundant 100 delegiats da l’Associaziun da pes-cha grischuna a Santa Maria. Avant la radunanza generala ha gnü lö ün tavulin cun üna discussiun cun l’Uffizi da pes-cha e chatscha. La süttina illas vals dal süd d’eira la tematica chi ha dat da discuorrer il plü bler.

La cuverta da glatsch süllas auas sdrela planet ed in bundant ün mais vala darcheu «bütscha la ritscha». Il chantun Grischun ha passa 6000 pes-chadras e pes-chaders e quels sun organisats per gronda part in societads ...