Endspurt in Spinas

Im Juni 2024 soll der erste Zug durch den neuen Albulatunnel II fahren. Bis dahin stehen am Südportal in Spinas aber noch umfangreiche Arbeiten an. Um das enge Bauprogramm bewältigen und diesen Sommer das Gröbste erledigen zu können, starten die Arbeiten bereits am Montag, 4. April.