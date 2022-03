«Non e nona sun bainschi lo...»

Davyd Barandun giouva daspö il 2017 pel HCD illa National Leauge. El es creschieu sü a Madulain, ma nat è’l in l’Ucraina. Il hockeyaner ho auncha famiglia in l’Ucraina, tscherts sun fügieus e tscherts sun restos i’l territori da guerra. Sia famiglia deriva d’üna cited be 50 km dasper il cunfin russ.