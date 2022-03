Die ukrainische Bevölkerung steht zusammen

Die Menschen in der Ukraine helfen einander, um gefährliche Städte wie Sumy oder um das Land verlassen zu können. Wer zurückbleibt, bemüht sich gemeinsam um einen neuen Alltag im Kriegsgebiet.

Oksana Natalich lebt in Sumy, weilte im Engadin bei ihrer Freundin Tatyana Brutsche in den Ferien, als der Krieg in ihrer Heimat ausbrach. Sumy liegt im Nordosten der Ukraine. Um die Stadt herum ist das Gebiet von russischen Truppen besetzt. Die ...