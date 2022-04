45005 Wahlflyer und 9001 Couverts

Am 15. Mai wird in Graubünden der Grosse Rat neu besetzt. Und die Vorbereitungen dazu laufen auf Hochtouren. Auch im Oberengadin. So fanden sich am Dienstag über 20 Politikerinnen und Politiker zum Einpacken der Wahlflyer in den Räumlichkeiten der Gammeter Media AG in St. Moritz ein.