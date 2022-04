Ündesch candidaturas per trais sezs

Il circul Suot Tasna as cumpuona dal cumün da Scuol cun sias ses fracziuns. I’l Grond cussagl es quist circul rapreschantà cun trais sezs. Ündesch candidatas e candidats as mettan a disposiziun. Cun excepziun dals Verdliberals van tuot ils gronds partits cun almain duos candidats in cuorsa.