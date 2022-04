Spital Oberengadin: Fit für die Zukunft

Die Gesamterneuerung des Spitals Oberengadin in Samedan hat mit dem Abschluss der beiden ersten Bauetappen einen grossen Schritt in die Zukunft getan. Das betonte am Freitag die VR-Präsidentin der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin, Gabriela Maria Payer, bei einem Medienanlass vor Ort.