Ün duel cun alternativa

Rico Lamprecht cunter Gabriella Binkert Becchetti – quai es bod fingià ün classiker in connex cun elecziuns in Val Müstair. Eir ingon cumbattan els duos pel sez jauer aint il Grond cussagl a Cuoira. Illa cuorsa per quel sez va però eir l’impressari Guido Mittner.