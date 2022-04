Der Alant hilft auch gegen Husten

Jetzt, wo es auch im Engadin langsam, aber sicher etwas wärmer wird, ist es wieder Zeit für Heilpflanzen. Fachmann Jürg Baeder stellt in der Engadiner Kräuterecke den Alant vor.

Der Alant (Inula helenium) war früher eine begehrte Heilpflanze. Die Pflanze gedeiht in ganz Europa. Kulturen gab es in Italien und im Balkan. Die Heilpflanze wurde auch bei uns gelegentlich angebaut. In unserer Zeit hat der Alant viel von ...