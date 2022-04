A Pasqua dal 2020 e la Punt da Gurlaina statta l'ultima jada transibla. Uossa esa darcheu uschè inavant: Punctualmaing per Pasqua ingon es la Punt da Gurlaina darcheu averta. Bundant duos ons ha dürà la renovaziun da la punt e quella ha pisserà eir per debattas emoziunalas in radunanzas cumünalas.