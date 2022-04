Concerts da Pasqua a Sent, Scuol ed Ardez

Davo las Pasquas dal 2020 e 2021 chi han gnü lö sainza musica instrumentala, s’haja pudü tournar quist on pro las tradiziuns: La Società da musica Scuol ha invidà in gövgia saira al concert da prümavaira. Quai es eir stat il prüm concert annual in patria cul nouv dirigent Ivan Nussio e culla nouv’unifuorma. Quist concert a Scuol es stat fich bain visità. Eir la Società da musica Sent s’ha preschantada in sonda saira, suot la bachetta da Bastian Janett, in üna sala stachida. E per finir ha invidà la Musica Concordia Ardez al Firà da Pasqua ad üna matinada musicala suot la bachetta dal nouv dirigent Flurin Vital. (nba)