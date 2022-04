L’uors ed il mordraretsch

L’ün o l’oter as regordarà amo cur cha l’uors M13 es trottà avant precis desch ons tras l’Engiadina e’l Puschlav ed ha pisserà per furori. Ma chi as regorda amo ch’el ha güdà a sclerir ün mordraretsch? – Üna recapitulaziun in fuorma protocollara.