Mit dem Auftritt des Schweizer Sängers Bligg ist am Sonntag die Saison am Corvatsch zu Ende gegangen. Mit vieler seiner bekannten Hits vermochte der Zürcher sein Publikum bei der Mittelstation am Corvatsch zu begeistern. Einmal mehr hat sich gezeigt: Konzerte mit Bligg sind immer ein sicherer Wert.