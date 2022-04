Neuer Stützpunkt der Bevölkerung vorgestellt

Am Samstag wurde der Polizeistützpunkt Oberengadin-Bergell iin Samedan mit einem Tag der offenen Tür der Bevölkerung vorgestellt. Viele nutzten die Gelegenheit, um einen Blick in die Büroräumlichkeiten zu werfen oder sich die Arbeit der Polizei an verschiedenen Posten näher erklären zu lasse.