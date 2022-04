EP/PL-Team gewinnt den dritten Preis

Die Redaktion der «Engadiner Post/Posta Ladina» wurde am Mittwochabend in Bern mit dem 3. Preis beim Swiss Press Award '22 im Bereich Local ausgezeichnet. Der Preis wurde dem EP-Team für die Berichterstattung über die Karteikarten des Hotel Waldhaus Vulpera und deren Folgen zugesprochen.

Am Samstag, 16. April erschien in diesem Zusammenhang in der EP/PL ein ausführlicher Bericht zur Nomination.

Die Ausgabe vom 20. April 2021 zum Thema «Keine Ostergrüsse mehr! – Die Gästekartei des Hotel Waldhaus» können Sie hier lesen.

Nachfolgend die Pressemitteilung zur Preisverleihung des Swiss Press Awards '22 im Wortlaut:

Ein Deutschschweizer, zwei Romands und zwei Teams aus der Deutschschweiz teilen sich die Schweizer Medienpreise. Denis Baliouse wird Swiss Press Photographer und Mattias Greuter Swiss Press Journalist of the Year.

Die Swiss Press Awards 2022 wurden am Mittwoch, dem 27. April in der Universität Bern von der Fondation Reinhardt von Graffenried verliehen. Der rätoromanische Musiker Pascal Gamboni hat den eigens für den Anlass komponierten Swiss Press Song 22 «in eroplan» uraufgeführt.

Die Preisverleihung wurde live aus der Universität Bern auf www.swisspressaward.ch und youtube übertragen und kann dort angeschaut werden.

Die Sieger sind Mattias Greuter (Swiss Press Text), Joana Kelén, Fabian Baumgartner, Franco Gervasi und Linda Koponen (Swiss Press Online), This Wachter, Patrick Imhasly, Theres Lüthi und Simon Meyer (Swiss Press Audio), François Ruchti (Swiss Press Video), Simon Gabioud (Swiss Press Local) und Denis Balibouse (Swiss Press Photo).

Das Team der «Engadiner Post/Posta Ladina» gewann im Bereich Local den dritten Rang.

Jedem der sechs Preisträger wurde ein Diamant für seine herausragende Arbeit und der Betrag von 15'000 Franken überreicht. Die 2. und 3. Preise aller Kategorien erhielten je 3’000 und 1’000. Die Kategoriengewinner des Swiss Press Photo erhielten je 3'000 Franken. Der Journalist des Jahres und der Fotograf des Jahres gehen mit 25’000 von der Bühne.

Die verlagsunabhängige Fondation Reinhardt von Graffenried wurde mit dem Ziel gegründet, den schweizerischen Journalismus zu fördern.

Zum zweiten Male erscheint das viersprachige Swiss Press Yearbook mit den Arbeiten der preisgekrönten Journalistinnen zusammen mit den besten Pressefotos der Schweiz im Steidl Verlag.

Die nationale Wanderausstellung «Swiss Press Photo 22» startet am 6. Mai 2022 im Schweizerischen National Museum in Zürich (6.5. - 26.6.), bevor sie weiter ins Bernische Historische Museum (28.9. - 30.10.), dann ins Château de Prangins (4.11.22 - 26.2.2023) und ins Museo Castello Grande in Bellinzona (3.3. - 26.4.2023) zieht.

Der Swiss Press Song 2022 stammt vom rätoromanischen Sing and Songwriter Pascal Gamboni und heisst «in eroplan». (pd)