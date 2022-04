«A nun es üna lavur da 08/15»

La Rega exista daspö 70 ans. Als 27 d’avrigl 1952 es gnida fundeda l’organisaziun da salvamaint aviatic. A Samedan as rechatta üna da las 13 basas d’elicopters in Svizra.

Ils elicopters alvs e cotschens da la Rega cugnuoscha in Svizra minchün. Scha s’oda da lontan il bruntuler dal rotor ed ün da quels elicopters cumpara in tschêl, do que püprobabel pochs chi nu’s ferman ed il guardan ...