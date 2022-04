Fügitivs aint illa «jugi» da Sta. Maria

Il cumün da Val Müstair metta a disposiziun a partir da gün la «Chasa Plaz», l’anteriur albierg da giuventüna a Sta. Maria, sco allogi per fügitivs da l’Ucraina. Per infuormar davart quist pass invida il cumün in marcurdi saira, ils 4 da mai ad üna sairada d’infuormaziun.