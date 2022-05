La Società agricula Engiadina Bassa ha invidà in sonda a l’exposiziun districtuala da muvel a Sent. Sper la premiaziun da la Miss Engiadina Bassa e la Miss muvel giuven, sun gnüdas premiadas vachas da differentas etads, la cumünanza ha pudü as chattar darcheu e’ls uffants han pudü far la luotta.

Sper la via principala da Sent giò vers Crusch as vezzaiva divers autos parcats, da dalöntsch as dudiva our dad otpledaders a discuorrer a qualchün ed in l’ajer d’eira ün udur da charn brassada – il bain ...