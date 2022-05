«Misserfolg ist bei der NASA keine Option»

Claude Nicollier ist bis heute der einzige Schweizer Astronaut. Anlässlich eines Vortrages an der Academia Engiadina in Samedan sprach er im Vorfeld über private Raumfahrt, Reisen zum Mars und warum ein Sonnenuntergang nur wenige Sekunden dauert.

Engadiner Post: Claude Nicollier, Sie sind gerade von einer Reise in die Antarktis zurück. Was macht ein ehemaliger Astronaut im ewigen Eis?Claude Nicollier: Bis Ende 2019, also bis vor der Pandemie, war ich Leiter von Reisegruppen und habe ...