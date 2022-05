Engadin-Premieren für den grössten Kran der Schweiz

Für den Ersatz drei historischer RhB-Stahlbrücken zwischen Samedan und Punt Muragl wurde der leistungsstärkste Kran der Schweiz erstmals in Einzelteilen ins Oberengadin transportiert. Der lediglich fünf Tage dauernde Einsatz des Ungetüms zieht einen fast einmonatigen Arbeitsaufwand mit sich.

Der Mann, der am Donnerstagvormittag in Samedan in voller Baumontur neben dem schon fast wieder vollständig aufgebauten Raupenkran Liebherr LR 11 000 steht und einen Schluck aus einer Wasserflasche nimmt, ist Michael Egger. Er arbeitet ...