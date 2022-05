Ün remuorch plain merda

Dürant ün mez di s’ha üna tschinquantina da persunas partecipada in sonda passada a Müstair ad ün «Di da cuntrada». Il böt d’eira da chürar e sensibilisar pella cuntrada culturala in Val Müstair.

Mascrinas, fils electrics, butiglias da PET e plastic – da tuottas sorts as chatta lung las duos rivas dal Rom. Cun sachs da merda in man, cun manetschas e stivals sun chaminats in sonda passada divers pes-chaders in Val Müstair lung il ...