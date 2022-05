Ün allogi collectiv per fügitivs

La suprastanza cumünala da Val Müstair ha decis da metter a disposiziun a fügitivs la Chasa Plaz, l’anteriur albierg da giuventüna a Sta. Maria. In quista chosa ha’la infuormà a la populaziun in marcurdi saira. Üna prüma fügitiva da 20 ons ha pisserà per emoziuns.