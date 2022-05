Avair chüra da quels chi chüran

La chüra da confamiliars cun demenza po dvantar ün pais pels paraints. Suvent manchaintan ellas o els lur agens bsögns. Co chi’s po evitar cha quai capita, ha declerà Bettina Ugolini in ün referat illa Chasa Puntota a Scuol.

60 uras l’eivna, dürant ses ons – quel temp passaintan paraintas e paraints in Svizra in media culla chüra da confamiliaras e confamiliars cun demenza. Ün’incumbenza chi po significhar per ellas ed els ün grond ...