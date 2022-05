Marco Salzgeber wird CEO der Klinik Gut AG

Der neue CEO der Klinik Gut AG heisst Marco Salzgeber. Der Betriebswirtschafter ist seit fünf Jahren Leiter der Unternehmensentwicklung des Kantonsspitals Graubünden. Salzgeber wird zum Nachfolger von Hanspeter Frank und übernimmt seine Funktion am 1. September 2022.

Marco Salzgeber (35) erwarb an der Universität St. Gallen zwei Masterabschlüsse in Marketing und internationalem Management. Seine berufliche Laufbahn begann in Deutschland und der Schweiz im Investmentbanking und dem Versicherungswesen, ...