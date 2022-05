Üngünas reservaziuns per la Türchia

Ils Engiadinais sun quist an darcho ieus in vacanzas. Impustüt destinaziuns al mer mediterraun d’eiran dumandedas per quistas vacanzas da meg. Adonta cha la situaziun da la pandemia s’ho calmeda, es la situaziun per pitschnas agenzias da viedi aunch’adüna difficila.

Normelmaing es l’Engiadin’Ota düraunt il meg quasi vöda: tuot ils indigens chi haun temp vaun in direcziun mer per implir lur deposits da vitamin D. Turists as perdan düraunt quist temp eir be pochs in Engiadina. ...