Discuter ingio via cul trafic

La Biosfera Val Müstair ha organisà quist’eivna la seguonda Dieta naziunala davart ils minzs da cumüns. Il focus es stat sülla fracziun da Sta. Maria, ün cumün chi patischa dal trafic da transit. Progets per ün sviamaint sun avant man, ma i manca ün punct da partenza cumplessiv.

«La clostra San Jon as vaiva fabrichà per avair la controlla sur la via. Sainza trafic nu dessa plücofacil la Val Müstair», disch David Spinnler, mainagestiun da la Biosfera Val Müstair. L’importanza da la Val ...