L’hom vegl cun l’utschè grond

A Ftan as chatta üna da las bes-chas chasanas las plü insolitas – il püf grond Bubo es l’unic da sia sort in Svizra e passainta daspö tschinch ons bler temp cun seis possessur, cumpogn e «genituor» Werner Fischer. Bubo accumpogna dafatta il magister fin in stanza da scoula.