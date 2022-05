GLP, SP und SVP gewinnen, Bestresultat für Saratz Cazin

Im Kreis Oberengadin gehören die FDP und die Mitte zu den Verlierern bei den Wahlen in den Grossen Rat. Nora Saratz Cazin (neu) von der GLP erzielt auf Anhieb das beste Resultat aller Gewählten. Die SP & Grüne sowie die SVP erzielten ebenfalls Sitzgewinne.

Fünf Telefonanrufe waren am Sonntag Abend zu tätigen, um die Stimmungslage bei den Oberengadiner Parteien nach den Grossratswahlen in Erfahrung zu bringen. Zwei mal waren mehr oder weniger enttäuschte Gesprächspartner in der ...