Ersel Sertkan übernimmt bei Sils Tourismus

Der Vorstand Sils Tourismus sei überzeugt von den vielfältigen Qualitäten von Ersel Sertkan, welcher grosses Know-how in diversen Marketingdisziplinen aufweise und führungserfahren sei, heisst es in einer Medienmitteilung. Ersel Sertkan ist seit 15. Januar 2022 als Eventmanager bei Sils Tourismus tätig und konnte sich dank seines touristischen Rucksacks für die Position der Geschäftsführung empfehlen. Aufgewachsen im Kanton St. Gallen, hat es Ersel Sertkan bereits 2002 ins Engadin gezogen, wo er für diverse touristische Partner im Engadin, darunter als Leiter Marketing für die Corvatsch AG, führende Rollen übernehmen konnte und die Unternehmungen geprägt hat. Bei den Pradaschier Bergbahnen war Ersel Sertkan massgeblich beteiligt an der Restrukturierung und die Führung der Unternehmung in eine nachhaltig funktionierende Zukunft. Zuletzt hat sich Ersel Sertkan in Chur eine eigene Eventfirma aufgebaut. Sein grosses Netzwerk zeigt, dass Ersel Sertkan den Bezug zum Engadin nie verloren hat und freut sich, zusammen mit den lokalen Partnern, aktiv die Weiterentwicklung des Tourismusstandortes Sils gestalten zu können. Seine Führungsqualitäten und Organisationstalente stellt Ersel Sertkan auch in seiner Freizeit als Cheftrainer der 1. Mannschaft des FC Celerina unter Beweis.

(pd)