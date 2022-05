Tina Roner renunzcha a la carica

In dumengia passada d’eira gnüda eletta Tina Roner da Scuol dal Parti socialdemocratic cun 373 vuschs sco rapreschantanta pel circul Suot Tasna i’l Grond cussagl. Sco cha la deputada nouveletta scriva in venderdi in üna comunicaziun a las medias voul ella però renunzchar a la carica.